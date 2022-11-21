遠傳繼去年底攜手「開放網路基金會」(ONF Open Network Foundation)、國內外網通大廠打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」，今宣布完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署開源網路端到端測試環境 (Self-managed Deployment) 」，將可大幅提升5G獨立組網的速度與容量，滿足5G垂直領域、企業專網、智慧城市與元宇宙應用的龐大需求，為全球5G發展創下里程碑。

遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰表示：「遠傳推動5G發展不遺餘力，藉由超前佈署各項創新技術、建構新型商業模式，引領產業開創5G新局。這次很高興獲得ONF認證，完成全球電信業首創『5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境』殊榮，對遠傳與台灣5G實力都是最佳證明。未來，遠傳將精益求精、持續深化技術底蘊，結合生態圈夥伴能量，推動5G產業鏈發展，打造世界級的5G優質網路與創新應用，推動台灣產業數位轉型、創新升級，嘉惠消費者與企業客戶。」

「開放式網路架構」是現今網路最重要的發展趨勢之一，遠傳自2020年成為全台唯一加入ONF的電信營運商，與聯盟夥伴共同建立全球性開放網路架構生態系統；這次運用ONF Aether測試平台，以全新的自動化思維，建立可持續整合、持續部署 (Continuous integration ／Continuous Deployment)的開源網路架構，並由遠傳自行導入、管理開源網路軟體，獲得ONF認證，完成全球第一個「5G ONF端到端開源網路測試環境」殊榮。

遠傳5G致力追求卓越，累積豐富的產業經驗與研發能量，一路拔得頭籌，完成多項全台第一、世界第一的殊榮，包含去年完成全球首次5G獨立組網多切片測試、打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」，今更宣布完成全球首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」，推動全球5G網路和商業模式創新轉型。