冠星-KY(4439)今舉行業績發表會，公司新建越南廠在今年動工，冠星-KY的營收可用「春夏」和「秋冬」來區分，3~8月是旺季，9月至隔年2月是淡季。冠星-KY表示，該公司具品牌價值國際級客戶包括：adidas、NIKE、PUMA、GAP等國際知名品牌，擁有產業一定地位。冠星-KY業務呈穩健成長，過去每年(2017年至2021年)冠星獲利能力穩健，該期間每年獲利皆為一個股本。而在股利配發上，冠星承諾將獲利回饋給股東，發放率皆有五成以上。

冠星今年前3季淨利為3.86億億元，EPS為10.26元，創冠星-KY上市以來新高；冠星-KY也表示，進入第4季換季調整期，受終端服飾需求轉弱，客戶庫存調整，加上中國內需疲弱，營收會明顯轉降，此次調整短至明年3月，長則至明年第3季景氣才能回升。今年前3季資本支出為2.49億元。

展望後市，冠星-KY表示，明年第1、2季表現將不弱於今年第4季水準，加上2024年有奧運題材，看好2023年下半旬，屆時景氣、訂單都會逐步回溫。