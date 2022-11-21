入冬進入食補季節，台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳，即日起推出全新冬季菜單，主廚張國邦嚴選優質時令食材，遵循傳統手工粵菜作法匠心獨具地打造一系列滋補佳餚，包含滋味鮮甜的「薑蔥龍膽斑頭腩煲」、入味至極的「古法羊腩煲」、耗費手工的「松茸官燕石榴棵」等，還有冬季煲仔菜和以頂級中藥材入菜的滋補湯品，除可單點享用，另有冬季季節套餐每位3,980元+10％。

「雅閣」冬季菜品「薑蔥龍膽斑頭腩煲／2,380元」，主廚特別選用15公斤以上的龍膽石斑，取其下巴部位，表面抓粉後入鍋炸至金黃。另起鍋下薑片、蔥段炒香後，再將炸過的魚頭腩、上湯及調味料一同入鍋煨煮入味即成，吃的是富含膠質的龍膽斑的鮮甜嫩滑。

「古法羊腩煲／2,080元」將整件羊腩加入老薑、冬菇、蔥段煨煮至軟嫩入味，再將羊腩去骨切塊，羊肉肉質鮮嫩多汁，入口味美濃郁、沒有任何膻味，具有暖中祛寒和溫補氣血的功效，是冬日的必備滋補佳品。「鹿茸扣南非鮮鮑魚／1,680元」嚴選南非新鮮鮑魚，和鹿茸、黨蔘、枸杞等中藥材加入清水燉煮入味後，將鮑魚與藥材一同抽真空放冰箱靜置，讓其吸收所有藥材精華，之後再回爐上燉煮成菜，每口都嘗得到鮑魚的鮮美與藥材的醇厚滋味。

「松茸官燕石榴棵／2,880元」這道粵菜傳統手工菜工序十分繁複，首先內餡是用上湯煨煮官燕和帶子粒，再包入手工煎製的蛋白外皮，搭配松茸以及用雞肉、鴨肉、金華火腿熬煮而成的黃湯，風味層次豐富。「黑松露白玉龍蝦球／2,180元」講究炒功與火候的掌控，主廚將澎湖龍蝦去殼取肉切成球，入鍋油泡至八分熟盛起備用。接著將蛋清放入熱鍋中以小火慢慢堆炒，稍加鹽巴簡單調味，將龍蝦球入鍋一同拌炒即成，呈盤再撒上現刨黑松露增添香氣。入口品嘗，滑嫩的蛋白饒富松露的香氣，和Q彈鮮甜的龍蝦肉完美搭配。

「荷香臘味糯米飯／780元」主廚改良作法將糯米飯和切丁的臘腸、肝腸、冬菇、蝦米入鍋炒香後取出，放入舖覆荷葉的蒸籠進行蒸煮，增添荷葉的清新香氣。

冬季季節套餐有八道冬季菜式，每位3,980元+10％，內容包含開胃的酒香聖女茄、野山椒寶蹄，以及溫補湯品枸杞猴頭菇燉鵪鶉、古法羊腩煲、臘腸星斑卷佐香煎魚茸等。其中臘腸星斑卷佐香煎魚茸，主廚將一整尾東星斑取其中段最肥美的部位，裁成片後包入臘腸和香菇去蒸，魚肉的鮮美和臘味的油香完美呼映，底下搭配香煎魚茸則是將魚肉剁成泥拌入豆腐、魚肉粒後入鍋煎至金黃，一魚二吃的雙重享受不容錯過。