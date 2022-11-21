經部21日公布最新外銷訂單統計。經濟部表示，雖國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求延續，惟全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶持續進行庫存調整，加以上年同月基期較高，10月外銷訂單降至554.0億美元，年減6.3％、連二黑。

從貨品別觀察，各主要貨品接單均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，其中科技類貨品方面，電子產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，以及年底備貨挹注，致接單仍年增9.6％；而資訊通信產品因手機新品效應及數位轉型需求持續，推升接單動能，抵銷部分減幅，致年減0.3％；光學器材因市場需求續疲，接單年減43.4％。

傳統貨品方面，因業者對設備投資意願轉趨保守，加上部分產品價格 低於上年同月，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減38.3％、35.6％、31.0％及25.3％。

展望未來，經濟部表示，雖車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能，惟全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，將增添經濟前景不確定性，恐影響外銷接單表現，後續亟需密切關注並審慎因應。