苗栗縣政府爭取中央經費，開辦縣內第1間精神會所「築心會所」，委託中華民國珍珠社會福利服務協會提供服務，讓加入的精神康復者成為會員，自主的決定會所如何營運。21日苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用，感謝承辦單位大力協助，並歡迎有需要的朋友善加使用，來會所築夢。

苗栗縣身障者約有3萬4000多人，其中精神障礙者大約近3200人，占身障者比例9％，和智能障礙者比例相近。而縣府團隊在這8年間開辦6處身障者日間照顧據點及5處小作所，以智能障礙者為主要服務對象，但為更多元的服務項目，讓精神障礙者跳脫以往被照顧的角色，縣府爭取衛生福利部精障者協作模式據點計畫補助387萬元，加上縣府自籌166萬元，總計553萬元開辦費。

苗栗縣長徐耀昌偕同社會處長楊文志、身障服務科長羅幸蘭以及相關協會負責人21日共同為築心會所揭牌啟用，地點位在苗栗火車站前站大樓7樓，交通便捷的優勢為更多朋友提供服務，將協助參與會所的會員連結就業、居住、醫療等資源外，也依照會員共識舉辦相關活動、課程及節慶活動，為有憂鬱症、思爵失調症等精神困擾的朋友提供安放身心靈的地方，將透過共同參與，一起完成各種不同的事情。

承辦縣內第1家精神會所「築心會所」的中華民國珍珠社會福利服務協會理事長顏桂英表示，精神康復者加入會員，就是參與會所的營運，會員可以在會所內自主的決定辦理的活動主題、活動邀請的老師，以及每天用餐的地點及餐點等，均可透過共識會議討論並決定。

縣長徐耀昌表示，「築心會所」寓意築夢踏實，讓精神康復者在據點內能夠往心之所向的方向前進，而會所有別與醫療模式最大的不同在於「會所相信會員」，也就是相信精神障礙者的潛能，不因精神疾病剝奪被信任和為自己做決定的權利；築心會所10月試營運，目前有6名會員，內部空間總共有52坪，能同時容納40人，現在辦理的活動包括成長團體、藝術創作、健康體能促進、園藝、烹飪等課程，歡迎有需要的身障朋友來會所增進互動，找出自己的生活方向。

築心會所開放時間為每周一至周五上午9點至下午4點，申請資格為有情緒困擾並經醫療院所診斷證明者、設籍或居住苗栗縣，領有精神疾病類型身心障礙證明、重大傷病卡者，免費參與活動，酌收每日餐費，諮詢電話：037-275088。