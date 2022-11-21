哈根達斯聖誕月推出「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，造型富有節慶氛圍。（哈根達斯提供）

2022年即將邁入尾聲，年底有各種節日適合與親友相聚，冰淇淋品牌哈根達斯攜手迪士尼推出全新限定商品，包括米奇、米妮與唐老鴨為造型的超萌「迪士尼造型迷你杯」，以及派對必備人氣商品「迪士尼禮袋組」，還有冬季限定甜蜜登場的「迪士尼造型冰淇淋火鍋禮盒」。

為迎接12月專屬聖誕節日的到來，哈根達斯推出聖誕節必備的經典甜點，包含冬季限定口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，將紅絲絨醬拌入起司蛋糕冰淇淋中，再搭配上紅絲絨餅乾碎塊增添口感，與起司蛋糕的香濃口味完美絕配；此外，品牌首度打造數位聖誕倒數日曆，12月1日至24日活動期間進入台灣哈根達斯LINE官方帳號就能獲得獨家驚喜，購買指定商品登入發票更有機會抽中東京迪士尼雙人之旅。

今年哈根達斯攜手迪士尼經典卡通人物-米奇、米妮與唐老鴨打造三款繽紛可愛的造型迷你杯，可愛外型不僅可作為辦公桌上的療癒小物、書桌上的收納神器，也可作為派對中的交換禮物。米奇造型迷你杯搭配經典巧克力冰淇淋，造型與口味都讓人愛不釋手、米妮和唐老鴨造型迷你杯則搭配人見人愛的草莓冰淇淋。

每到冬天，讓人心心念念的哈根達斯冰淇淋火鍋禮盒今年則精心打造Q萌迪士尼造型陶瓷火鍋爐，以最強經典角色米奇、米妮、唐老鴨作為立體造型爐身，米奇穿著標誌性的紅褲、米妮則戴上招牌紅色蝴蝶結搭配波點裙，以及唐老鴨最具特色的水手服，每款角色搭配專屬造型火鍋叉，不論在鍋具還是火鍋叉本身都呈現可愛模樣。打開禮盒內含8種不同口味的冰淇淋球，包含草莓、巧克力等，迪士尼造型冰淇淋火鍋售價2380元，即日起至12月15日享早鳥88折優惠。