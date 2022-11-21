每個人看重的事物都不相同，有些人認為愛情比較重要，有些人則認為金錢比較重要。大陸星座專家同道大叔分享，摩羯座、獅子座和金牛座的人，比起單身更怕窮，所以若是要在愛情、麵包二選一，他們一定毫不猶豫選擇麵包，畢竟金錢能滿足基本物質所需，比起愛情更有安全感。

▎摩羯座

摩羯座從來不主動依靠任何人，他們喜歡為生活、為未來做打算，覺得沒有物質的生活都是空談，畢竟他們已經習慣一個人獨立，在社會中指望不了別人，也不想指望別人，只有錢才是最可靠的，所以摩羯座不是不想談戀愛，只是比起單身更怕窮。

▎獅子座

如果一定要在愛情和麵包中選擇，注重生活品質的獅子座絕對會選擇麵包，不是他們不期待擁有愛情，而是比起脫單他們更想要脫貧，畢竟跟一個可能說不愛就不愛、說走就走的人相比，錢實在是太讓人有安全感了。

▎金牛座

金牛座從小就是個「財迷」，沒有愛情沒關係，沒有錢絕對不行，金牛座非常務實，想問題的時候也比較實際，吃東西要花錢、談戀愛也要花錢，做任何事都需要花錢，所以金牛座寧願缺愛，也不願意缺錢，畢竟沒有錢的日子肯定比沒有愛的日子還要更難過。