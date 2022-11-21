瘦身有成的吳依霖，擁有一雙筆直長腿。（池宗玲攝）

在TVBS《來吧！營業中2》擔任顧問的吳依霖今（21日）出席OSIM記者會，談到將與「藝術總監」謝金燕合作的心情，直言超級緊張，「我們這周四就要錄影，我必須誠實講，我不是很擅長跟藝人相處，一般人也是，我是超級宅女，比社恐還嚴重」。

她說，原以為會延續上季內容營業餐廳，所以接到節目邀約時一口答應，後來才發現是要開美髮沙龍，「這真的不好做，我做美髮業20、30年，沒有真正教過人，我的技術養成都是看來的，這次是第一次指導大家」，封刀5年的她笑說跟製作人詹仁雄開完會後，就開始擔憂一切會超出自己所繪的範圍。

她也誇獎修杰楷、王子、楊銘威、原子少年等人，在學習時都相當認真也極有天賦，她說第2次驗收時，就感覺到他們使用剪刀的手勢、聲音都媲美專業人士，「修杰楷跟王子的完成度有達到80％，我真的很怕他們會剪到自己的手，因為剪刀真的很鋒利，他們都很棒，安全最重要」。

今年47歲的她，直言好男人都已經結婚，並表示婚姻不是人生全部，跟另一半相處自在比較重要，理想型？她羞說希望對方擁有超級大男人的特質，「思考、經濟、事業獨立，跟我有可以溝通的空間」，外型的部分，她則要求不能矮、不能太瘦，最好要有小肚子。