美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）21日在菲律賓首都馬尼拉與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談，雙方達成協議，將增加美軍在菲律賓的可用基地數。此舉被視為是擴大防務合作，以應對南海與台海爆發突發事件，並朝向美國、日本、澳洲、菲律賓等4國在對中問題上開展合作。

《日本經濟新聞》報導，賀錦麗表示，「如果菲律賓軍隊等在南海遭受武力攻擊，將啟動與美國的共同防禦。這是美國對菲律賓的堅定承諾」。雖未點名中國，她還說，鑑於本地區正在發生的事情，有很多可以繼續加強美菲雙邊關係的機會。

小馬可仕則表示，重新定義並持續強化雙邊關係是重要的，賀錦麗訪菲就是雙邊關係強度維持的象徵。

雙邊會談前，美國政府一位高級官員明確告訴媒體說，兩國將在2014年《美菲增強防務合作協議》的基礎上深化合作。目前，美軍可以在菲律賓的5個基地巡迴駐守，但還會增加新的地點。美軍將能夠在基地儲備彈藥、燃料和醫療用品，為長期作戰做好準備。

菲方表示，有5個候選新基地，包括位於菲國北部呂宋島最北端的卡加延省（Cagayan），和菲國西部面向南海的巴拉望島（Palawan Island）。報導指出，卡加延省靠近台灣，在台灣發生緊急事態時可能成為戰略據點。

美菲兩國還將繼續在現有的5個基地新建或改造軍事基礎設施和儲備設施。據白宮說法，美國將斥資8200萬美元（約合新台幣25億5762萬元），增加對當地的投資。菲律賓也計畫從2023年起投資6650萬美元用於設施建設。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員波林（Gregory Poling）分析，拜登政府的長期目標，是要讓菲律賓加入美日澳集團針對中國而推動的軍事合作行列之中。

但是，「台灣在菲律賓是一個非常敏感的話題」，波林指出，小馬可仕政府內部認為與美國合作有利有弊。而中國國家主席習近平高度重視台灣問題，美菲在圍繞台灣的合作上能走多遠，仍有不確定因素。