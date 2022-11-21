九合一大選進入最後的黃金衝刺階段，新北市議員王威元持續炒熱選情，日前舉辦兒童嘉年華會吸引超過1500人到場，王威元也化身孩子們的超人把拔同樂，盼能得到家長的認同，持續在議會為三重、蘆洲服務。

這場嘉年華活動19日在三重區的向日葵廣場登場，特別以孩子為主角，打造盛大的童話樂園，除了有魔法泡泡秀、小丑氣球秀、蘋果兒童劇場以及蜘蛛人超大型氣墊遊具，還能挑戰運動遊戲闖關拿限量贈品。

為了讓親子們能盡情玩耍放鬆，活動現場還有皮卡丘姐姐現身跟大家一起感受熱鬧氣氛，並準備了爆米花、乖乖以及小朋友最喜歡的棉花糖，誠摯邀請所有家長，趁著假日帶孩子前來共襄盛舉，享受歡樂時光。

王威元表示，自己這一輩的父母小時候都比較少有親子活動，希望藉由陪伴孩子長大，讓自己心裏的小孩也重新長大一；他說，深知親子共同成長的重要性，一直以來都戮力於舉辦活動增進親子間互動，而自己從里長時期為地方服務，到擔任議員，積極努力爭取建設、推動在地就學。希望對於三重蘆洲的藍圖，能一步一步擘畫，期許藉由大家的力量，讓美好未來實現。