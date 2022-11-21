2022年是金融市場歷史上最具挑戰性的年份之一。在新的一年即將到來之際，瑞銀財富管理投資總監辦公室（瑞銀財管CIO）出具最新2023年度展望報告，展望2023年，隨著通膨下降且投資人開始預期降息及增長回溫，投資環境應會變得更加有利。不過，在步入2023年之際，通膨依然居高不下、利率走高以及增長預期放緩，都支持瑞銀對風險資產採取較具防禦性的立場。

瑞銀在報告中對佈局2023年提出以下核心建議：

1、增加防禦性和價值板塊。防禦性板塊受經濟走軟的影響相對較小，而價值股在高通膨環境下往往表現良好。隨著通膨放緩且經濟增長回暖，週期性股票和成長股可能在明年晚些時候出現更具吸引力的買入機會。

2、把握提高收入的機會。在充滿不確定性的環境下，投資人往往青睞更可預測的回報來源，而市場波動本身也能帶來提高收入的機會。一旦利率和增長回穩，收益率偏高的較低評級發行人可能出現不錯的機會。

3、尋求避風港。相對較高的美國利率和全球放緩的增長應支撐美元在未來幾個月保持強勢，瑞郎的避險價值也有望吸引資金流入。不過，由於美聯準會的貨幣政策預計將逐漸向鴿派轉變，投資人將需要為美元走軟做好準備。

4、聚焦無相關性的避險基金策略。對於貨幣政策的預期將繼續驅動市場走勢，這意味著股票與債券的相關性仍會不時升高。在此背景下，宏觀策略、淨頭寸較低的股票多空策略和多策略基金有助於分散投資組合配置。

瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele表示：「2023年將出現轉折點，目前採取避險措施的投資人需要規劃何時以及如何在 2023年重新轉向復甦主題。從長遠來看，我們認為私募市場是佈局於未來十年長期趨勢的一種方式，尤其是在數位化和能源瑞全領域。

根據瑞銀報告，未來十年把握價值和增長潛力的投資機會包括：

1、為“安全至上的時代”佈局。政府和企業將能源安全、糧食安全和科技安全作為優先事項，未來幾年這將為相關行業帶來重要驅動力。比如，提升整體糧食供應鏈效率的舉措，有望為幾個相關領域帶來機會。智慧農業的市場規模目前約為130億美元，到2030年有望實現11%的年均複合增長率。

2、關注永續投資。儘管過去一年跑輸大盤，但永續投資的長期表現無論在絕對或相對基礎上仍然強勁，可持續性也是公司表現的重要驅動力。但需要注意的是，投資人應在各個領域、風格和資產類別中進行多元化配置。

3、在私募市場發掘價值。私募市場投資不僅有助於分散投資組合配置，而且從歷史上看，在公開市場下跌後幾年將資金投入私募市場，長期而言往往能取得不錯的回報。對於有意在該資產類別建倉的投資者，可考慮能受益於價格錯配的策略。