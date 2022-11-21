佳冬蕭屋洋樓修復完工，重現舊時風華。(屏縣府提供)

屏東縣佳冬蕭屋洋樓修復工程21日喜慶完工，現場包括屏東縣副縣長吳麗雪、客委會副主委鍾孔炤及蕭家宗親等人親臨現場，見證客家文化保存亮麗的新頁。

屏縣府客務處表示，「蕭屋洋樓」坐落在左堆佳冬聚落古蹟群核心位置，為日治時期南部客家庄所興建建築，受當時建築潮流影響，呈現西洋古典樣式並結合日式內部風格，並考量熱帶地區因地制宜，採用空心磚材料與避暑形式設計，可謂轉型期折衷式建築代表作。

整修經費共耗資2600萬元，期待將蕭屋洋樓歷史建築活化再利用，透過佳冬鄉當地實體文化資產保存概念，轉化為居民對客家文化的重視與珍惜。

此次建置完成的蕭屋洋樓歷史建築，將結合周邊景點佳冬蕭家祖屋、佳冬神社、楊氏宗祠、西隘門及聖蹟亭等博物館建築群，以及在地新丁祭、還福與牽罟文化祭典，未來將串聯鄰近周邊地景，規畫旅遊套裝行程及結合客庄文化觀光導覽，讓遊客感受有形及無形文化資產空間的美感，與歷史脈絡及六堆客家文化發展與傳承。