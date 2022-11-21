新黨新北議員候選人董俊良質疑，新北市選委會漏登他上繳的3項重要經歷，但抗議無效，因此他今天前往新北地檢署按鈴申告；新北市選委會反駁，經查選舉公報刊載內容，是以候選人申請登記時所繳交的個人資料及政見稿為依據，並無疏失。

董俊良說，選委會提供給候選人填寫的表格，當中學歷與經歷部分註明「學歷、經歷應分別填寫，可自行調整空格，合計以150字為限」，自己完全照規定分開填寫學經歷，而因為學歷部分只寫了12個字，經歷寫較多共列8項，兩者相加仍只有127字，完全符合規定。

董俊良表示，由於選委會給予的表格原先預設學經歷預設字數是一樣多，他又另外印了一張紙列出前5項經歷，浮貼在表格上，後3項經歷則寫在原表格「經歷」的欄位處，交到新北市選委會，而選委會收件時也加蓋騎縫章，表示知道該處有2頁，但最後刊登出來的選舉公報內容卻少了後面3項經歷，分別為第2與第3屆新北市議員參選人、新黨第9與第10屆黨代表及新黨副發言人。

董俊良懷疑，既然蓋了騎縫章，就表示還有下一頁，那為何新北市選委會竟有人把紙黏死，導致後續承辦人員看不到下一頁，「是否刻意所為？惡意讓重要經歷無法被刊出，是偽造文書且意圖使人不當選？」

由於董俊良抗議重印未果，因此今天前往新北地檢署按鈴申告；新北市選委會對此表示：「經查本會印製之選舉公報刊載內容，係以候選人於本會申請登記時所繳交刊登選舉公報之個人資料及政見稿為依據，並無疏失」。