高雄市大地餐桌活動的客家菜令人食指大動。（林瑞益攝）

客家菜也可以很有創意。由高雄市政府客家事務委員會等舉辦的「客家．冬藏－大地餐桌」活動，將於12月3日於高雄市客家新文化園區舉行，高雄客委會歡迎民眾報名參加。

高雄市客委會21日舉行記者會，由主廚吳秋芳與釀酒師為民眾解說特別設計菜品，以及精釀啤酒。由主廚設計了湯品、前菜、3道主菜、特色調飲及甜點等創意客家料理，並藉由說菜藝術、影像故事播映及音樂的演出，加深「從餐桌回到產地」的美味料理體驗。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，高雄客家重點發展區域包括美濃、杉林，甲仙、六龜等，這4區擁有豐富的客家農產及完整的客家文化。透過此活動串連農村與都市，拉近產地與餐桌的距離，讓在地客家農產品能直送都會區餐桌。

「客家．冬藏－大地餐桌」經過廚師努力的研發後，搖身變出色、香、味俱全的客家米其林料理，包括雙南瓜養生濃湯、白玉蔬果沙拉、杉林苦瓜滷、鮮蝦活鹽麴舞水蓮、五行樹豆炊飯及美濃紅綠雙豆糕等，令人食指大動。

此活動因餐席有限，採事先報名，報名網址：https://forms.gle/YybKndKHguEv9Mzc6。