記者會現場賴峰偉、蔡光明同台拍照，讓曾因天后宮文創商品案對簿公堂的2人神情略顯尷尬。（張茂雄攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤21日跨海來澎湖，拜會澎湖區主辦團隊榮譽主委賴峰偉，並召開大甲媽澎湖遶境會香記者會，展示400年首次會香香條樣式，同時祈求天上聖母保佑風調雨順、國泰民安；活動現場因天后宮文創商品案對簿公堂的賴峰偉、蔡光明2人同台一起拍照，場面顯得十分尷尬。

賴峰偉表示，每年大甲鎮瀾宮媽祖出巡，都有百萬計信徒隨駕，遶境進香規模龐大，是全世界最盛大的宗教信仰活動之一，大甲鎮瀾宮也是許多澎湖在地廟宇長年交流的據點，大家彼此往來密切交情甚篤，這次活動訂於12月9-12日，大甲媽祖將與2000餘名信徒，搭乘台華輪到澎湖會香交流，祈求台澎全境平安，是一件深具開創性的宗教交流活動。

據主辦單位表示，大甲媽400年首次蒞澎遶境會香，活動有「海上巡安」、「島內賜福」、「好戲連台」「景點巡禮」等4大主軸，當大甲媽搭乘台華輪，抵達澎湖西外海時，澎湖縣各界發動百艘漁船鳴炮相迎、恭迎聖駕海上巡安，祈求航行平安、漁獲滿載。

活動總指揮陳雙全表示，目前已有80餘艘漁船報名，希望澎湖的CT3以上船隻踴躍報名參加。活動第一天大甲媽將駐駕水仙宮，翌日前往各友宮廟會香後，預計傍晚進入馬公市區遶境踩街，主辦單位安排澎湖藝文陣頭遊街熱鬧，炫彩奪目煙火秀後，第二天大甲媽駐駕澎湖天后宮。

活動進行時，澎湖當地將讓「武術獅陣、八音隊、踏涼傘與車鼓陣」輪番上陣表演，活動中也將結合澎湖相關民俗特色「乞龜儀式」，為蒞澎交流的信徒感受最傳統、道地的澎湖風情。