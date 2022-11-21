本月19日晚間，有民眾在基隆百福車站目睹學生在月台嬉鬧，甚至還三度跳下鐵軌，一旁友人並未阻止反而拿手機拍攝，網友將照片上傳至臉書，怒斥請不要拿生命開玩笑。對此，鐵路警局指出，已掌握學生身分，認定違法法事實後，依《鐵路法》可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

一名網友19日在臉書社團「百福社區好厝邊」發文表示，當日晚間10時許，有幾名學生在百福車站嬉鬧，突然有人跳下月台跑到對面的月台，接著又穿越軌道跑回來。

原PO表示，「當後面的路人一陣傻眼的時候，又有2個男生三度跳下軌道，他們的朋友們邊笑邊拿手機在拍攝，大約一行6個人，難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？當時太傻眼了沒想到要喝斥他們」。

原PO怒斥「麻煩大家如果照片中有認識的人，或者你就是當事人，請他們不要拿生命來開玩笑，這一點都不好玩，跳下去是會被罰1萬到5萬元的，他們應該不知道」，事後原PO也有告知車站服務台人員。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言痛批「別把腦殘的事當有趣」、「一群猴子！無聊當有趣…出事就報又是孝子」、「沒什麼值得可憐的！不想活也不要讓乘客跟著你受傷」、「太危險了！需要再教育！」、「開罰了啦！以為好玩，也要有個限度」。

對此，鐵路警察局台北分局七堵派出所副所長林俊宏表示，已經掌握學生身分。《鐵路法第57條第2項》規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，兩名少年違法行為，依同法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。