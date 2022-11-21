國產署周一公告11宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於112年1月16日開標。

國產署表示，本次招標土地分布全國8縣市，分別位於台中市3宗、新北市2宗，台北市、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、屏東縣各1宗，合計面積5.19公頃，權利金底價新台幣30億6957萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批屬首次公告標的共8宗，屬商業區土地有4宗，台中市干城商業區繼前一批標脫1宗後，本次再推出2宗，皆位於干城地區中央核心區域且坵塊方整；雲林縣北港鎮土地原係台汽北港站舊址，為北港鎮精華地段；屏東縣萬丹鄉商業區土地鄰近萬丹夜市，為國產署於萬丹鄉第一次推出地上權標的；新北市土城區住宅區土地鄰近頂埔捷運站及頂埔永福公園；台中市梧棲區住宅區土地位於梧棲新興開發地區，鄰近土地已陸續於本年度第2批及第3批標脫，本次標的面積超過1公頃，且坵塊方整，屬難得之優質標的；高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近3千坪，鄰近旗津醫院，為旗津地區稀有之大面積工業區土地；台南市南區土地臨中華西路一段(台17線)，為生活機能完備之住宅區標的。

其餘曾列標過土地，最受矚目當屬臨近華視大樓之台北市大安區土地，經多次協調，併同原行政院農業委員會農田水利署經管之3筆土辦理列標，坵塊更形方整且有利得標人規劃；新北市林口區土地，坵形方整且生活機能良好；嘉義市港子坪段土地雙面臨20米道路，為嘉義市區交通便利之住宅區大面積土地。

本批次公告之各宗標的，無論是否為首次列標，區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。