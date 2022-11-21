台泥(1101)集團所屬達和航運今(21)日與日本四國新來島造船廠(SHIN KURUSHIMA DOCKYARD CO., LTD.)舉行水泥專用船新造船簽約儀式。這是達和航運近3年購入的第三艘新式環保水泥船，預計於2025年第1季交付加入營運。

台泥企業團張安平董事長表示，全球貿易近90%是仰賴海上船舶運輸，我們的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。期望到2025年、2030年，甚至2050年，都可以在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進，也期待船廠可以設計出更環保有效率的船舶，一起對世界有所貢獻。

台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。

台泥集團近年來積極開展綠色轉型，達和航運透過推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，自2020年起分階段完成船、岸端岸電系統建置，在船舶靠泊期間透過電纜連接使用岸上台電電源，進而暫停船上燃油發電機的使用，透過「以電代油」，降低屬輪泊港期間污染物排放量，從而改善港口空氣品質，推動綠色運輸。