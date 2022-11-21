高市毒防局頒發感謝狀，對企業長期捐贈物資表達感謝。（高雄市毒防局提供／崔正綱高雄傳真）

為幫助藥物濫用者能夠順利回歸社會，高雄毒品防治局與高雄市慈善團體聯合總會、阿福食物銀行於21日簽署「GO冰涼」實習商店合作備忘錄，透過慈總與阿福食物銀行提供管道、場所，對藥癮者救濟並培訓就業技能，協助他們能遠離毒品，恢復正常生活。

今年毒防局開始與慈總初步合作，由各管員評估個案需求後，即可領取慈總的「福氣餐券」換取愛心便當，或領取阿福食物銀行的生活物資，除此之外，也有初步培育工作技能，讓個案能有溫飽三餐外，還能增進職業技能，幫助藥癮者往後能順利找到工作。

而21日再以備忘錄簽署擴大合作，毒防局秉持「給釣竿而非給一簍魚」的概念，輔導個案至阿福「GO冰涼」實習商店學習剉冰製作，適應職場，建立就業信心與穩定職業技能基礎，慈總同時還有工讀津貼給予激勵，以及提供青少年助學金。

毒防局長林瑩蓉表示，慈總秉持「廣結慈善資源，共創溫馨祥和」的社會服務宗旨，長期投入弱勢關懷，而藥物濫用者常因個人及家庭支持功能不足、正向人際關係尚未建立，導致走上毒品回頭路，因此毒防局特別與慈總合作，連結社福資源以協助毒防局個案。

慈總理事長張來川表示，慈總秉持弱勢關懷、扶助自立的原則，整合各方資源與力量投入社會服務工作，也希望能提供社福資源幫助藥物濫用者度過難關，自立更生，脱離毒品。

另外，簽署現場毒防局還邀請雷科股份有限公司、𡘙師傅企業股份有限公司等企業出席，並頒發感謝狀，感謝上述企業長期熱心關懷、捐贈物資給藥癮者，發揮企業的優良社會責任。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！