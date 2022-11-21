111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽在新竹市立體育館進行，繼A組衛冕軍新竹市光復高中和竹縣東泰高中，D組的能仁家商、松山高中之後，C組高苑工商、泰山高中也確定晉級，目前12強複賽勁旅已經有6隊確定。

C組預賽，上季第6高苑100比62輕取上月底通過資格賽考驗、晉級預賽的花蓮體中，上季第4泰山，則以92比71擊敗也是從資格賽出線的宜蘭高中，高苑、泰山同為2連勝，22日小組壓軸戲兩隊爭C組第一，但輸贏不影響雙方都確定晉級12強。

高苑在與花體的比賽共4名球員得分雙位數，教練梁有勝指出，隊上連打3年的「鐵三角」謝侄豈、曹振輝、郭俊言，此役態度終於回來，沒再出現前一場賽事領先宜中17分開始鬆懈，一下就被追成5分差的狀況，他開罵後才又回神。

三分球6投中5，與中鋒郭俊言都各飆20分的「一哥」謝侄豈說，記取前役教訓，大家對花體一路緊繃神經，小組賽最後一場與泰山爭C組第一，更要堅持到底，下月底高雄12強複賽有地主之利，先拚爭取8強、再瞄準個人生涯第一個4強。

泰山則是6人得分上雙，輕騎過關贏宜中收下晉級的勝利，但教頭廖文杉不敢掉以輕心，提醒球員球場上變數太大，啥事都可能發生，特別是沒有絕對的輸贏。