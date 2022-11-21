中國人民銀行、銀保監會21日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，要求全力做好穩投資促消費保民生各項金融服務，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的信貸支持，包含落實房地產長效機制，因城施策實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，並保持房地產融資平穩有序如房地產企業開發貸款、個人住房貸款等。

會議中指出，全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，主動靠前發力。要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。

此外，必須發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持製造業和服務業有效需求。要進一步加大對小微企業、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業貸款延期還本付息，主動向實體經濟減費讓利。

在房市部分，會議中強調要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。