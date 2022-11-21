台南觀光旅遊夯，今年陸續有3家新飯店，包括雅樂軒、禧榕軒，及福爾摩沙遊艇酒店開幕，顯示疫後觀光商機備受看好。台南市政府觀光旅遊局21日舉辦台南場「台南市新化區虎頭埤湖濱旅館BOT案」招商說明會，介紹虎頭埤湖濱旅館優勢條件及招商資格，吸引多家建設公司、潛在投資人出席。

台南今年有安平區雅樂軒、北區禧榕軒，及台南首件旅館BOT案福爾摩沙遊艇酒店開幕，3間飯店共投資37億元，新增532間房間數，促進觀光發展。

「台南市新化區虎頭埤湖濱旅館BOT案」位於台南市山區的虎頭埤風景區內，台南市府規劃於湖濱佔地約1.36公頃之旅遊服務區土地（原青年活動中心），以BOT方式進行招商，開發作為旅館、villa、休閒旅遊、購物、餐飲、休憩及地方特產販賣等功能之使用。

為配合虎頭埤整體觀光發展，台南市政府觀光旅遊局2022年已爭取交通部觀光局、文化部及內政部營建署等1億2120萬元觀光建設經費更新優化，全齡式地景遊憩區及林間親子環教生態步道即將於年底落成啟用，新化神社參拜道遺構將進行文化資產修復，既有臨湖木棧道進行鋪面改善優化更新。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，臺南旅宿市場蓬勃發展，本案條件位置優越，除有虎頭埤風景區嶄新設施及活動吸客加持，臨湖美景更讓旅館規劃增添想像，另外長久以來，台南也都在發展在地特色住宿地點，未來新化區的發展潛力看漲。本案招商公告至12月19日截止。(記者張雅雲/台南報導)