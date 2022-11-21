國民黨高市議員陳若翠未經選區內里長同意，就自行印製「狂賀里長同額當選、搶救陳若翠」的文宣，造成里長困擾。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

大選進入倒數，高雄市前金、新興、苓雅地區市議員選戰競爭激烈，傳出國民黨高市議員陳若翠未經選區內里長同意，就自行發放「狂賀里長同額當選、搶救陳若翠」的文宣，造成里長困擾，對此，陳若翠解釋，她只是善意祝賀同額競選的里長，並無混淆里民或造成里長困擾之意。

苓雅區林榮里長王文祿表示，這2天陸續接獲選民通知，稱社區大樓、住家信箱紛紛收到陳若翠祝賀他的文宣，但當時他完全搞不清楚狀況，里民將文宣給他看後，自己也嚇一跳，他擔心被誤解，避免態勢擴大，他到高市警苓雅分局三多路派出所備案，並通知里民回收文宣，目前已經回收約300至400張。

王文祿指出，雖然他是同額競選的里長，但陳若翠陣營沒經過他的同意，就發出寫有「狂賀他高票同額當選」內容的文宣，會讓人感覺都還沒選舉就先「狂賀」太囂張，且同份文宣上也寫著「搶救陳若翠」等字眼，也讓人以為他力挺陳若翠，已經對他造成困擾。

民進黨同選區高市議員候選人湯詠瑜指出，文宣內未經里長同意便引用里長姓名及文字，並與該議員搶救文宣並列，恐怕已經踩到法律紅線，這很明顯是「選舉奧步」，市議員候選人把里長當工具，用混淆誤認方式只為自己尋求連任，不尊重基層里長，對里長造成困擾，更可能影響選情。

另外，國民黨同選區高市議員黃紹庭也稱，跟他合作已久的苓雅區華堂里長曾興德上周就已經陸續接獲相關文宣，發生市議員候選人未經里長同意，就在里內大肆發放里長同意支持市議員候選人的文宣，不僅不尊重里長，也造成里長極大困擾。

對此，陳若翠發出聲明解釋，她平日服務不分藍綠，文宣中只提前祝賀各政黨或無黨籍同額競選的里長，並無混淆里民或造成里長困擾之意，如果造成里長誤解或困擾，她誠懇致意，但外界口水戰應到此為止，選戰只剩最後幾天，呼籲各候選人回歸選舉基本面，勿再利用政治操作模糊焦點。

陳若翠指出，這份文宣並非以里長名義發出，內容除了祝賀同額競選的里長，另外就是向里民請託，搶救自己危急的選情，2者均屬人之常情。選戰只剩最後5天，候選人應回歸正面選舉，以政見爭取選民認同，而非打烏賊戰糊模焦點。