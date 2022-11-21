新竹市第2場市長公辦政見發表會21日下午登場，最後出場的國民黨候選人林耕仁指出，過去落跑2人組執政7年多來的各項弊端，未來誰能夠來打弊？你如何期待沈候選人？高候選人因助理費疑慮和貪汙嫌疑成為被告，未來她常跑法院，有什麼時間和立場來打弊？請市民好好想一想。

林耕仁表示，「舒適減壓，永續新竹」是他競選主軸，希望從政府的角度，積極的解決市民在工作上、生活上所面臨的壓力問題，改善緊繃的生活環境，讓市民朋友能夠有選擇更好、更有質感生活的機會。

在交通方面，交通壅塞一直是所有新竹人的痛，根據統計有高達7成的民眾對於新竹市的交通感到不滿意，這對於號稱「交通專業」的沈慧虹而言，自然是莫大的諷刺。

那到底該如何解決交通問題，他認為要從兩個面向來著手，首先就是導入科技治理，建置全市智慧交通中心、推動智慧幹線公車系統；透過大數據分析，增設智慧交通動態號誌控制系統，來真正解決新竹市交通壅塞的問題。

另，交通問題無法單打獨鬥，大新竹是共同生活圈，新竹縣、市密不可分，所以交通問題必須新竹縣市攜手合作，才能更有效率的改善，包含共同推動機捷延伸，串聯輕軌整體路網，透過輕軌串聯台元、湖口、銅鑼、以及竹南科學園區，藉以提升輕軌運量維持營運，並解決上班族交通問題。

整體交通的規畫，也會研擬推動共享機車減少機車數，讓道路路幅能夠空出來，以及綠能、共享E-bike，讓大家能夠因為綠能、低碳，讓城市來減低碳的排放，更能讓城市有競爭力作為關鍵的指標。

至於鐵道規畫，應該要推動鐵路地下化或者高架化，而不是像現在新竹大車站，蓋1個巨大的人行天橋，不但對於汽機車交通沒有實質改善，還會將新竹的交通永遠被鐵路分割，再也沒有機會縫合。

所以為什麼不贊成新竹大車站繼續來建，第1個原因是50幾億到104億，這種花人民血汗錢，然後沒有實質效益的預算，我們不願意看到有這樣的想法。

減輕市民壓力還有1個重點，就是養兒育女，他提出育兒貼心的政見，包含「公幼百分百」保證每個小學校區至少1所公立幼稚園，以及 「臨托3＋1」每區至少3所臨時托育中心，而且增設夜間臨時托育服務。

林耕仁同時要作為最照顧市民的市長，因此提出「安家省心」的政見，首先是「市民安心保」，只要設籍新竹市4個月的市民，市府全額提供意外險。

林耕仁並承諾老人年金一定會續發，而且65歲以上的長輩，健保費由政府來承擔，更會研擬放寬發放的年限、加碼重陽敬老金從2000到3000，還有擴大敬老卡的使用範圍，並且研擬將額度從600提升到1200。

另要鼓勵年輕人敢生，林耕仁承諾當選市長，生第1胎由現在1萬5000提升到2萬，第2胎2萬提升到3萬，如果願意多生第3胎，從3萬提升到6萬。最後，承諾增建社會住宅達3000戶，20％規畫為青年住宅，減輕青年租房的負擔。