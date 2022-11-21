台積電創辦人張忠謀今日舉行曼谷APEC會後記者會，據總統府提供的張忠謀APEC經濟領袖峰會講稿，張忠謀在會中主要提出台灣在全球半導體供應鏈中關鍵的角色，同時強調，供應鏈的創新與效率，是讓晶片成本快速降低的關鍵。

APEC經濟領袖峰會於18、19日各舉行一場閉門會議，在第一場會議中，張忠謀主要談論台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，他指出，各方對於明顯衝突的意識形態存有意見分歧，因此必須共同尋求衡平的解決方案。

衝突意識形態範例一，「自由市場」相對於「不公平的競爭」，以技術移轉交換市場進入，正確地被視為不公平競爭。然而，科技公司有責任捍衛其智慧財產權，因此不需要同意類似交換，例如台積電就像來拒絕類似交換。

範例二，「供應鏈的安全及韌性」相對於「供應鏈的創新及效率」。首先必須思考在這個時代是否有任何地方是真正安全的？接著，晶片廣泛的受到應用，幾乎完全可歸因於過去許多年來急劇降低的成本。

張忠謀回憶，67年前，當他在美國初次投身晶片產業時，每一個電晶體價值為2美元，單價就要2美元！現在每個人每天身上帶著數十億個電晶體，它們的價值為何？少於50美元！光是在67年間，電晶體價格已從一個需2美元，變成數十億個僅需50美元。電晶體存在於晶片之上，而晶片可因供應鏈的創新與效率。犧牲供應鏈的創新與效率，就是減緩晶片對國家安全及經濟成長的貢獻。

張忠謀強調，中華台北願意積極與APEC夥伴在建立安全、可信賴及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈。中華台北的晶片產業在過去3年內，在產能上投注超過1,200億美元，充分展現我方的決心，我方也認為應當嘗試其他提升晶片供應鏈韌性的方式，例如簡化整條供應鏈。