動物園也在大貓熊館設置追思看版，讓粉絲能夠留下祝福。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「團團」19日下午1點48分離世，動物園大貓熊館長陳玉燕壓抑不住內心的傷痛，落淚表示，她2007年接觸貓熊引進計畫，從培訓準備工作就開始參與，19日團團病情發作大家心裡都有準備；動物園也在大貓熊館設置追思看版，讓粉絲能夠留下祝福。

前台北市立動物園長的葉傑生分享，雖難判斷圓圓是否會因團團離世而傷心，但動物的嗅覺靈敏，「團團的味道消失，圓圓絕對會知道」。

回想起團團剛來台往事，陳玉燕說，團團和圓圓感情很像姊弟，因此沒辦法自然交配比較像是嬉戲，大家還笑稱團團的吸引力不如一顆蘋果。

陳玉燕說，在飼養團隊中，有人陪伴團團14年，也陪他走過最後一哩路，希望團團未來能夠沒有病痛，開開心心。至於其他大貓熊是否受到影響，陳玉燕說，大貓熊在野外是獨居個體，能照顧好自己，目前其他三隻貓熊看起來沒太大的差異。

陳玉燕也說，自從團團生病後，就持續跟大陸專家做醫療上討論，大家一起守護團團健康，雖然團團不幸走了，但團團所留下的資料，可以做為經驗，這是團團給大家最後的貢獻。

陳玉燕還說，大貓熊其實個性都不同，保育員一致認為團團是貓熊當中最乖、最溫和，吃東西也不挑食，最後這段生病期間，每天要吃不少藥，也會乖乖打針。