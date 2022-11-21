台中港今天發生運將因排隊問題發生鬥毆事件，被害人被打到肋骨斷裂，同事們不滿找對方理論。（圖／民眾提供）

台中港爆濺血衝突！司機遭兄弟檔打斷肋骨 同事氣炸圍堵討公道

台中港10號碼頭21日上午發生兩間運輸公司，因為排隊問題發生爭執！警方指出，其中一對吳姓兄弟檔，將另一名57歲的陳姓司機打到肋骨斷裂，緊急被送往梧棲童綜合醫院治療，目前需要住院觀察；警方追查當事人身分，全案依傷害案件偵辦中。

碼頭司機說，吳姓兄弟與57歲陳男因貨櫃車排隊起口角，陳男下車被對方徒手打傷送醫治療，53歲吳姓司機後來也就醫，57歲陳男今天中午12時18分送到醫院時，意識清楚，左側肋骨7、8、9、10、11、12共6節肋骨骨折，目前收住普通病房進行治療。

警方指出，21日上午11時許，台中港務警察總隊北突堤中隊接獲報案，在台中港中國貨櫃場發生民眾遭毆打情事，員警到場時雙方當事人已離開，員警即積極釐清事發原因，主要是貨櫃車排隊糾紛，並進一步追查當事人身分。

警方強調，其中遭毆陳姓司機的同事，於今天下午2時許，聚集於貨櫃場欲找動手司機上級理論；經員警到場約制、疏處，並向民眾說明台中港務警察總隊，依法偵辦的立場，聚集的司機方和平散去，全案由北突堤中隊，依傷害案件偵辦中。