前副總統陳建仁，赴仁愛鄉關懷原住民。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

前副總統陳建仁，21日到仁愛鄉萬豐天主教堂與部落鄉親、儲蓄互助社成員座談，並推薦曾在仁愛鄉服務、在921震災重建基金會投入9年，協助原鄉產業振興的南投縣長候選人蔡培慧，他並以《聖經》中「真正的權力就是服務」，稱讚蔡培慧具有那樣的精神及能力，是南投縣最好的牧羊人。

陳建仁表示，蔡培慧重視部落文化的保存、傳承與認同，當選後要成立「原住民諮詢委員會」，並分為青年、婦女及耆老等組別，透過參與式討論的方式，每季了解原鄉需求，讓部落的意見能夠落實，透過部落與縣府的合作，友善原鄉環境、承續部落文化，好好解決原鄉的需求。

前原民會主委瓦歷斯·貝林是蔡培慧的「前老闆」，他說當年蔡培慧才20多歲，花很多時間研究法條、到原鄉跟族人反覆討論，最後成功修訂原住民請領老人年金年齡下修到55歲、《槍砲彈藥管制條例》對原住民獵槍除罪化等，後來曾在仁愛鄉公所服務，921震災後更長期投入原民部落的重建，是少數對原住民有實務經驗的專業政治工作者，蔡培慧若能選上縣長，對原住民族人是一大福音。

蔡培慧說，除了要成立原住民資諮詢委員會，她深知對偏遠地區的鄉親來說，完善民生基礎建設是最迫切優先要解決的問題，上任後會積極協助原鄉，設置灌溉水利設施，農作物不怕沒水喝，也會積極協助原鄉建置簡易自來水系統，讓家家戶戶都有自來水。

蔡培慧承諾，會改善原鄉體育空間，強化安全運動的環境；將在部落成立適合部落的托育及長照點，不只是托育，族語、工藝更延續，讓耆老的工藝美學代代傳承，也讓長輩在與下一代的互動中老化，不會與社會脫節，讓下一代在跟耆老學習的過程中，認同母語文化。