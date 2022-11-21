2022年世界盃開幕戰，厄瓜多靠著上半場的2顆進球，以2比0痛擊地主國卡達，讓遠赴而來的厄瓜多球迷欣喜若狂，在場邊高喊著「我們要啤酒」，順勢抒發FIFA（國際足聯）在世界盃前夕頒布的「禁酒令」。

卡達當地因為宗教信仰，對於酒精類飲品的控管相當嚴格，FIFA表示與卡達足協共同討論過後，還是宣布在世界盃的舉辦場地及周邊，禁止任何酒類的出現，在這樣4年一度的大賽上沒有酒精麻痺自己，引發了許多球迷強烈抗議。

Ecuador fans are chanting "Queremos Cerveza" at the World Cup in Qatar.



Translation: "We want beer."pic.twitter.com/Sxxy3z3R48 — Front Office Sports (@FOS) November 20, 2022

面對卡達的開幕戰，厄瓜多在上半場老早取得2分領先，手邊沒有啤酒的情形下，厄瓜多球迷只能齊聲以西班牙文大喊「Queremos Cerveza（我們要啤酒）」來回擊禁酒令，甚至有位厄瓜多球迷比出「數鈔票」的手勢，諷刺卡達砸重金在本屆的世界盃上，卻沒有得到應有的成績回報。

Este hombre no regresara a Ecuador pero se le recordará como una leyenda.pic.twitter.com/635AN3miO1 — Kratos Culé (@KratosCule) November 20, 2022

親手終結世界盃地主國開幕戰連續不敗紀錄，卡達已經坐實世足史上最弱東道主，還遭到厄瓜多的球迷嘲弄，卡達在最有可能拿下積分的首戰落敗，讓他們的晉級之路蒙上陰影。

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