雖然受到升息、高通膨、俄烏戰爭等多重利空因素影響，經濟部加工出口區管理處中港分處仍積極媒合昇陽半導體、新萊應材、亞東、巨菱、車王電（1533）、華德動能（2237）、宇隆（2233）、華新麗華（1605）、欣上原等9家半導體相關廠商，進駐台中港科技產業園區投資及擴廠，今年更加碼投增資100億元以上，預期園區今年營業額將可穩健成長、上看580億元以上。

中港分處長梁又文表示，去年3月28日中港加工出口區正式更名轉型為「台中港科技產業園區」，在團隊努力下締造佳績。在招商引資方面，目前進駐廠商有76家、持續超越目標，近十年來，年年招商達成率突破百分之百以上；尤其是吸引外商投資成績格外亮眼，園區總投資金額已突破1,170億元。

梁又文進一步表示，今年園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，仍居全科技產業園區之冠，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共45家，總設置容量已提前達25百萬瓦目標，設置比例已超過4成；污水處理廠連續7年淨盈餘累積達1億1,150萬元，另也輔導廠商自主節水達3,000立方公尺/日，換算相當一年節省約42％澄清湖蓄水量及每月約200噸放流水再利用。

不僅如此，中港分處更積極推動園區廢棄物循環再利用率高達86％，協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益已突破3億元，為全科技產業園區第一個成功案例。

目前園區從業員工已逾7,400人，為滿足廠商擴大投資與產業升級所衍生的人才需求，中港分處持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除實質協助廠商人力資源提升外，更讓學生能入學即就業、就業隨時充電之目標，透過與北中南各大學跨域之產學合作，提升園區4％產值。此外，為鏈結外部資源充實生活機能，與緊鄰園區的廠商策略合作，增加餐飲服務，共創優質生活圈。

梁又文強調，台中港科技產業園區開區迄今25年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區，中港分處團隊將持續秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」理念，落實「深化產學合作營運創新、提升土地廠房有效利用、強化公共建設機能設施、輔導推動永續循環經濟」4個策略，期許成為最貼心的服務團隊，促進「園區產業科技升級」、「行政服務智慧升級」及「環境優化有感升級」，打造成為「活力生產、幸福生活、永續生態（三生有幸）」的台中港科技產業！