許多外食族挑選便當店填飽肚子時，除了價格、主菜，配菜也是極為重要的元素之一。一名網友近日好奇，便當店有什麼配菜會讓人直接列入拒絕往來戶？貼文一出引發熱議，其中三色豆穩居冠軍，第二名的「黑色電話線」海茸反應兩極，第三名則是菜脯。

原PO在PTT發文列舉許多人無法接受的便當店配菜，像是三色豆、菜脯、豆棗、海茸、螢光咖哩、豆芽菜等，最近他更發現，有部分店家把三色豆、菜脯直接當成兩個配菜，讓他認為相當不可取，不過也讓他疑惑，「便當店幫你配什麼配菜，會讓你直接列入拒絕往來戶呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「成功嶺螢光咖哩X他媽的難洗」、「我討厭醃製品」、「高麗菜配那種小小隻的臭蝦米，X到底誰發明這種料理手法，有夠噁心，好好的清炒高麗菜就被毀掉」、「最垃圾的三組合，豆棗、三色豆、粉絲」。

其中，最多人認為三色豆最無法接受，「吃到三色豆我Google評論一率給三顆星」、「三色豆如果是新鮮胡蘿蔔丁／綠巨人玉米／豌豆，其實還不錯，但實際上都是冷凍的」；第二名海茸則有正反意見兩極，「絕對是電話線，超噁爛超難吃」、「三色豆不提，電話線這真的糟糕」、「電話線個人不討厭耶，煮硬一點算喜歡」；第三名則是菜脯，「台北一堆便當店菜脯都當一樣菜的」、「鹹菜脯99%都是難吃的」。