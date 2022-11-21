行道樹堆滿落葉，不但有礙市容景觀，也容易導致行人不慎滑倒受傷，為減少類似情況發生，台中市環保局運用智慧科技，建置「台中市行道樹『易落葉路段』清潔地圖」，盤點全市337條路段，依樹種區分，在該路段樹種落葉季加強清掃，提高用路安全。

環保局指出，許多樹木在秋冬季節會落葉嚴重，但不同樹種出現大量落葉的時間可能不一樣，為了聰明掌握落葉路段，特別建置「行道樹『易落葉（落花落果）路段』轄區清潔隊維護資訊地圖」，可在第一時間發現哪個路段有大量落葉或落花情況。

經盤點清潔隊清掃情況，目前已整理出全市共有337條路段、總長度約580公里的道路較常出現落花落葉，其中西區台灣大道到忠明南路間的華美西街、北屯區文心路至環中路間的崇德路，這些路段栽種的行道樹為小葉欖仁，落葉期約在每年10月至隔年2月。

此外，被稱為「金雨樹」的台灣欒樹，在秋天黃花紛飛，美不勝收，但同時也有大量落花問題，環保局表示，榕樹、黑板樹及風鈴木等行道樹種也都容易落葉，且即便是同樣樹種，在不同栽種環境，出現落花落葉的時間點也會有差異，若下雨後落葉被浸潤、附著在地上，會增加清掃難度，最好第一時間先清理乾淨，而透過維護地圖可達到此目標。

環保局中西區清潔隊員工吳麗琴說，若遇到落葉期，以小葉欖仁來說，每次清掃時間約需增加1至2小時，且因其葉片細小，若遇到下雨就容易黏在路面上，導致清掃更困難。環保局強調，透過資訊地圖的建置，可於落花落葉期間增加至每周5天巡查，並佐以掃街車、小型電動掃街車清潔環境。