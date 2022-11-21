民眾黨新竹市長候選人高虹安21日下午參加第2場公辦政見會後受訪表示，綠營用一些對話截圖就想要看圖說故事來抹黑，這樣的發言沒有回應價值，而離職助理將立法院期間所做的截圖流出，其實有違反法律之虞，會和律師討論，不排除提告。

針對媒體詢問，四叉貓爆料，助理為臉書貼文打草稿，特地詢問是否符合宣董的期待？還特意貼出宣董意見，是否要求助理參照宣董的建議？是否未來成為魁儡市長？對此，高虹安說，這種截圖式的抹黑，沒有回應價值。

另，柯建銘提到高虹安「用過的」都出問題，包括假里長支持灌水灌人頭狀況，現在把事情推給副議長余邦彥轉移焦點，又把宣董扯進來等問題，高虹安則說，柯建銘一直是她尊敬的政治前輩，但這兩個月來他的發言和攻擊，一些莫明其妙的發言，都已經到失態狀況。希望不要真的變成是新竹市民所說的是新竹市第7位市長候選人，看起來選情似乎比沈慧虹還要告急，一直發很極端的言論，希望他能適可而止。

而對於又有前助理爆料，指上繳決非自願，這跟高過去的說法有出入。高虹安表示，此案已經進入檢調司法程序，尊重檢調司法辦案，也相信會還她清白。

此外，媒體也繼續追問，即使有截圖，還是算抹黑嗎？高虹安則表示，基本上她說是看圖說故事的抹黑，關於這些截圖也會和律師討論，畢竟這已違反相關工作倫理，離職助理將立法院期間所做的截圖流出，其實有違反法律之虞，會和律師討論，不排除提告。