國民黨主席朱立倫（左）提到選前之夜策略，將會有6都聯合造勢，擔心綠營再出選舉奧步。（程炳璋攝）

國民黨主席朱立倫21日傍晚5時許陪同謝龍介登上車隊掃街，在北區拜票，他透露藍營的選前之夜將有6都聯合造勢，提醒最後1周全台許多縣市都掛出抹黑布條，擔心綠營的選舉奧步再出。

朱立倫提到國民黨最後一周在南台灣的選戰策略，除了持續掃街拜票，將舉辦6都聯合造勢，透過媒體串連，傳出精采畫面給支持者。

朱立倫表示，最後1周在全台許多縣市都看到掛出的抹黑、抹紅的布條，擔心綠營的選舉奧步再出招。他表示台南市還好，還沒看到抹黑謝龍介的布條。

謝龍介表示，自己沒被抹黑是因為對手比自己還黑，台南民眾已經覺醒，沿路都可看到鄉親的鼓勵與感謝，超乎想像，大家都想「翻」一次，不想再當二等公民，6都只有台南市還再繳老人健保費，這次「老人起義」很正常，讓藍營越選越有信心。

回應台南市長黃偉哲稱來台南市輔選的藍營大咖沒投票權，謝龍介反問綠營請蔡英文站台就有投票權？有投票權的副總統賴清德卻與黃偉哲切割，回酸請市長多保重。