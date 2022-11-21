苗栗地檢署偵辦苗栗縣第5選區縣議員候選人涉嫌賄選案，檢方以超快速度偵結，21日正式起訴黃姓候選人，以及替黃某舉辦餐會的陳姓男子、5名收賄選民，收賄選民包括越南籍及大陸籍新住民。檢察總長邢泰釗並罕見的第5度來到苗栗鼓勵查賄人員，也讓苗栗縣民見識了司法單位使盡全力在苗栗查賄的表現。

苗栗地檢署是在日前指揮苗栗縣警頭份分局等警調移單位，查辦苗栗縣第縣議員5選區，陳姓男子涉嫌替黃姓候選人舉辦餐會賄選案，21日偵查終結，將被告黃姓候選人、陳姓男子及收受賄賂的5位選民提起公訴。

起訴指稱檢警調單位查出黃姓候選人、陳姓男子涉嫌先後於今年9、10月間，以每次5、6千元舉辦餐會，向馮姓、許姓、張姓等越南、大陸籍新住民在內的選民5人，及其他不詳選民行賄，希望這些選民投票支持黃某。黃姓候選人雖否認犯行，但陳某及多數選民都坦承犯行，檢方偵結後將全案提起公訴。