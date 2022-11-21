台中捷運公司今年至10月底，拾獲的旅客遺失物多達7000件，為方便民眾尋找，特別在APP中新增「遺失物協尋」功能。（台中捷運公司提供／林欣儀台中傳真）

搭乘公共運輸交通工具，曾把隨身物品遺留在車上嗎？台中捷運公司統計，今年截至10月底拾獲的民眾遺失物品累計已有7000件，為幫助民眾找回失物，特別在「台中捷運Taichung MRT」App中新增「遺失物協尋」功能，只要註冊綁定電子票證，即可接獲即時訊息通知。

台中捷運公司統計發現，民眾將私人物品遺留在車上忘記帶走，遺失物的前三名分別為現金、電子票證及傘具，體恤民眾發現物品丟失後的焦急心情，中捷公司每周二至周六中午12點至晚間8點開放遺失物中心專線供民眾電話查詢，另也在車站設置詢問處，現在又新增APP協尋功能。

中捷指出，App「遺失物協尋」功能即日起上線，旅客若發現身邊的東西可能遺留在車上，即可透過APP填寫協尋單，縮短尋找時間；另若在APP註冊會員即綁定電子票證，中捷公司尋獲民眾遺失的票證，會立即透過訊息通知，不但節省尋找時間與麻煩，還大大提高找回電子票證的機會，目前有綁定會員且尋回遺失票卡者比例超過9成。

而配合台中幹線公車日前上路，中捷公司也同步在台中捷運APP中新增幹線公車轉乘資訊，中捷指出，幹線公車與捷運相互輔助，形成台中市區大眾運輸主幹路網，目前幹線公車分別行經捷運高鐵台中站、市政府站及文新中清站、文心崇德站、松竹站等。

中捷公司強調，使用公車與捷運相互轉乘的接駁方式，可發揮「1加1大於2」功效，中捷在APP中加入「幹線公車」功能，民眾可以查詢接下來2班公車的即時到站資訊，讓轉乘更方便。