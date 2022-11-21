國民黨桃園市議員候選人凌濤21日控桃園市長鄭文燦護航詐團郭哲敏炒地大賺30億。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨桃園市議員候選人凌濤21日控桃園市長鄭文燦護航詐團郭哲敏炒地大賺30億，鄭文燦否認並稱講一次告一次，凌濤說，鄭文燦對於局處長是否洩密等其中蹊蹺不解釋，卻堅持提告，更加證明脫不了關係，強調有憑有據，反嗆：「告一次，我就再講一次！」

凌濤日前揭露涉及洗錢、地下匯兌等案潛逃出境的郭哲敏，在桃園八德區買下價值10億農地，且位置正巧就在捷運綠線與「大勇市地重劃區」周邊，質疑曾赴「88會館」的桃園市長鄭文燦與郭哲敏、林秉文關係匪淺，今再度踢爆背後關鍵地主，直指另有2位買地者是鄭文燦的「好麻吉」，逼問鄭文燦是否有涉及洩密，護航黃姓建商好友及郭哲敏詐騙集團狠撈30億元。

桃園市新聞處長詹賀舜斥凌濤屢屢看圖編故事、竹篙鬥菜刀，重申鄭文燦跟郭哲敏沒有往來，直指鄭文燦8年來不曾告人，但面對空降的政治打手不會容忍，將委由律師提告，且每講一次告一次。

凌濤說，鄭文燦對郭哲敏、「黃姓地主」提前獲知捷運規畫機密資訊全然不做解釋，甚至對市政府相關局處是否洩密查都不查，一定要告他，讓他更加確定鄭文燦跟此事一定脫不了關係。

凌濤說，今天早上很多好朋友到總部給他加油，也有人提供相關新的資料，強調自己有憑有據，反嗆鄭文燦：「告一次，我就再講一次！」直指鄭文燦有沒有協助炒地，市民都看在眼裡，不要小看民眾的判斷力！