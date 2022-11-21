九合一選舉倒數不到一週，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌準備中，而對於民進黨黨部五問國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，今（21）日蘇清泉就在臉書上怒轟「民進黨既不懂老人家的需求，也沒有財政控管能力，就以會拖垮財政藉口剝奪老人家的福利，真是無能」，引發討論。

蘇清泉在臉書上分享國民黨屏東縣黨部的新聞稿指出，針對民進黨黨部五問蘇清泉，國民黨屏東縣黨部表示，民進黨為選舉竟拿屏東在地珍貴的醫療資源、醫療人員開刀，扭曲事實，毫無人性。黨部指出，民進黨對蘇清泉的質疑破綻百出，抹黑手法惡劣。大家都知道所謂的健保給付，是醫院先收病人治病、先行支付藥費及醫護人員費用，然後再向健保局提出資料，經健保局審核後再幾付給醫院。這樣「醫院先支付、健保局再給付」的制度全國都如此，民進黨卻拿來打蘇清泉，不是無知，就是無恥！

而把安泰醫院升級「重度級急救責任醫院」也抹黑成利益問題，更是泯滅人性。屏東資源匱乏，若不是蘇清泉在最欠缺醫療資源的第一線勇敢扛起照護鄉親的重責大任，屏東地區重度級急救傷患如何處理？這次新冠疫情襲來，安泰醫院還被衛福部指定為新冠專責醫院，連衛福部都肯定的醫院，為何到屏東民進黨部口裡就變質了？65歲以上免健保是老化社會必走的福利政策，蘇清泉是醫療專家，對相關問題有長期研究，他有把握顧健康也顧財政，「民進黨既不懂老人家的需求，也沒有財政控管能力，就以會拖垮財政藉口剝奪老人家的福利，真是無能」。

最後國民黨屏東縣黨部也提出反向五問，「高端有沒有弊端？疫苗採購封存30年是否黑箱？口罩5毛變5塊有無暴利？200萬小吃店竟能標到16.5億快篩試劑有無問題？高端疫苗1/3最後被銷毀不需要有人負責嗎？」反問民進黨，請民進黨刮別人鬍子之前，先把自己的刮乾淨。