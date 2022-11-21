藝人大S（徐熙媛）因不滿前夫汪小菲未履行離婚協議，積欠逾5百萬的生活費用，向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令。對此，汪小菲今（21日）在微博公布4049萬元台幣的支出明細，連續發文怒嗆大S一家，更揚言要回台灣喬事情；稍早，大S透過律師發聲明，強調：「從來没有傷害過他的身、心！」

謹代當事人徐熙嫒聲明如後：

「從認識汪小菲第一秒至今，從來没有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。其餘種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。

希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記生意興隆。」當事人徐熙媛自始遊守雙方調解內容，好聚好散，不曾於媒體負面發言，也向來祝福汪先生。所有媒體報導並非共所願，請本於他們的最佳利益，就此停止紛爭。」

大S發聲明回應。（圖／大S提供）

汪小菲今（21日）在微博發文表示，自從大S再婚後，就不爽支付電費，接著公開從去年11月來的匯款明細，家用費高達4千多萬，包括每個月106萬元的房貸、給大S的指定費100萬元，以及20萬電費；汪小菲氣急敗壞地強調：「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費。」

接著，汪小菲斷了理智線，連續發了多篇狠嗆大S一家，連小S都是他攻擊的目標，爆料她未經醫師處方服用思諾思（安眠藥）、許雅鈞在「你們家樓下的會所找姑娘」、「上海那個用你錢買的房子，好多P」，掀起軒然大波。截稿之前，小S尚未針對風波回應。