國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委職務，但綠營幾位縣市長候選人不表態跟進。但媒體人黃揚明卻聽到民進黨台中市長候選人蔡其昌將辭立法院副院長的傳言，他判斷選後恐有黨內人士逼宮，也許民進黨會再次重演「黨內派系大亂鬥」。

「為什麼會有這樣的傳言？」黃揚明今(21日)在臉書發文提到，他和一位政壇友人聊最後階段可能上演的好戲，例如蔣萬安選前之夜會不會邀請丁守中站台？黃珊珊選前之夜老宋會不會終於現身？突然友人告訴他，綠營內部有消息傳出，台中市長候選人蔡其昌可能會在選前辭立法院副院長（但不辭立委）來衝刺選情。聽到此訊息，黃揚明直覺就覺得怪。但沒對友人多說。

黃揚明指出，為什麼怪？如果蔡其昌是採辭立委因此讓副院長空出的策略，這比較合邏輯，但在蔣萬安11月10日宣布辭立委時，民進黨祕書長林錫耀就已對外定調：黨內很早就有共識，與其採取這樣手段（辭立委），不如打正規戰，好好爭取民眾認同，因此七位帶職參選的縣市長候選人都不會請辭。那麼，既然黨中央都定調不辭立委，蔡其昌若有選情考量，怎麼可能只辭副院長，卻不辭立委呢？簡直有點脫褲子放屁之感。

他質疑，蔡其昌若選前只辭副院長，立法院隨之而來的就是副院長改選，這空缺勢必引發民進黨內各派系有心人士的覬覦，派系鬥爭一觸即發，在選前的時機點，應該是不可能發生，但，若有此傳言，是誰會希望放這樣的訊息？這實在令人好奇。

「那這樣的消息又從何而來呢？」黃揚明提到昨晚《董事長開講》節目中一位網友詢問：「蔡其昌選後可以繼續當立法院副院長嗎？下一步是什麼？」突然恍然大悟！這盤棋即使選前沒出手，選後也可能會有人下手，若蔡其昌選得不理想，恐有黨內人士逼宮，要他交出副院長職務。

黃揚明強調，當然，目前蔡其昌所屬的派系是不可能會讓這樣的事件發生，這對民進黨絕對百害無一利。但就像2019年的蔡賴廝殺，今年11月26日以後，也許民進黨會再次重演「黨內派系大亂鬥」也說不定。