2022臺北網紅嘉年華由臺北市商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團、太陽星網路科技共同舉辦，活動邀請臺北商圈商家於現場設攤位展出，同時邀請百位網紅共襄盛舉，用年輕世代的網紅力，傳遞臺北市的熱情與活力，共為期三天的嘉年華活動在雙11的氛圍下衝出人氣與買氣，於11月13日在信義香堤大道完美落幕。

STYLISH史戴利邀請廢柴現場互動聚集人潮。（圖／太陽星網路科技提供）

活動期間邀請臺北永康商圈人氣茶品牌京盛宇、知名伴手禮佳賓餅家及爵林堅果將民眾帶進台灣美食圈，以及東區網美餐酒館Arpia Taipei、質感花店桑迪亞花藝、時尚品牌愛維雅服飾等商家共同展出，也邀請了TY Star網紅獎入圍網紅至現場宣傳，實際到商家拍照打卡，讓網紅直接體驗商家特色商品，現場打造網紅與商家的合作平台，讓商家結合網紅的個人獨特魅力，在社群上創造聲量，進一步刺激臺北市經濟發展。

網紅至商圈店家體驗並拍照宣傳。（圖/太陽星網路科技提供）

而參展商家也邀請到自家網紅為品牌行銷，如泉發蜂蜜的健身國手WAWA教練，現場於舞台指導健身動作及蜂蜜食用方法，打造完美的肌肉線條；川山蜀為彰顯品牌形象特別邀請網紅扮演大喬與小喬，帶領民眾穿越至三國時代，品嘗最具特色的麻辣燙；此外，STYLISH史戴利和插畫家合作的廢柴也現身現場，歡樂的舞蹈吸引許多現場小朋友圍觀，並和廢柴玩起猜拳遊戲拿好禮。

左－WAWA教練分享健身與蜂蜜的好處、右－網紅COS三國大喬小喬為品牌宣傳。（圖／太陽星網路科技提供）

除了特色市集外，嘉年華活動亦舉辦了明星KOL直播秀，由電玩女神解婕翎領銜第一天開箱直播，打出百萬網紅帶領百位網紅的號召力，在現場聚集了眾多粉絲支持，緊接著後續兩天則由亞洲購-明星會客室的熊熊及賴薇如、知名藝人杜力分別帶來直播秀，藉由明星的魅力渲染民眾，將線上直播氣氛炒到最高點，但也不忘現場民眾，不時地發送贈品吸引人流關注，將三天的活動畫下完美句號。

2022臺北網紅嘉年華除了線下展出外，也與momo購物網合作推出限時專屬商城，讓消費者在家即可享有一鍵購買的便利服務，以全網超低價優惠選購更多臺北商家及企業品牌的商品。