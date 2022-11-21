女星歐陽娜娜繼承了父母的優良基因，擁有甜美的臉蛋和姣好的身材。日前傳出與演員翟子路的緋聞，卻並未打擊她的高人氣。近日，她在微博上更新數張浴袍美照，讓一眾網友看了沉浸在滿滿的氛圍感中，無法自拔。

歐陽娜娜今(21)日在社群平台上曬出多張生活美照。只見照片中的她身穿一件白色浴袍，在房間內擺出各種撩人姿勢。此外，隨著鏡頭與場景的變動，她的浴袍不自覺的從肩上滑落，露出大片精緻香肩以及明顯的鎖骨線條，讓人看了不尤得讚嘆起她的好身材，更是被她直視鏡頭的無辜眼神給擄獲了芳心。歐陽娜娜還在貼文中寫下：「倒 數 2 2 個 小 時，coming soon。」等字樣，讓網友們相當好奇明天她會釋出何種驚喜。

原來，歐陽娜娜曾自創服裝品牌，並以自己的英文名字為名。此次一連串PO文是為了品牌的宣傳進行預熱。讓一眾網友相當期待明天的驚喜，紛紛留言，表示：「祝我寶開業大吉」、「開售那天竟然是小雪(二十四節氣之一)欸，好浪漫喔」、「我準備好了，超期待明天的」、「女神，請保佑我搶到吧」、「娜比好美，看到你我整個人都開心起來了。」

事實上，雖然粉絲們相當期待歐陽娜娜推出的衣飾。然而，當定價曝光後卻在網路上卻掀起熱議，有不少網友認為其推出的各式商品訂價過高，例如僅僅兩雙襪子便要價人民幣168元(相當於台幣731元)。讓網友批其只想著掙錢，指出：「要賣就設計好一點，不懂她賣的東西哪裡值這個價了」、「粉絲只想追星，不想當冤大頭」、「不想被當成韭菜」、「千金大小姐真的懂大眾的消費水平嗎。」