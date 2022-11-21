九合一大選持續倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌21日下午與黨內立委、市議員候選人至大里、霧峰區進行車隊掃街，針對距離選舉倒數4天，蔡其昌表示，完全沒有緊張的感覺，會一如往常、很堅定的持續最後幾天的行程，也呼籲年輕人11月26日去投票。

立法委員何欣純、林靜儀陪同蔡其昌，與台中市議員李天生、林德宇及市議員候選人張芬郁共同前往大里、霧峰區進行車隊掃街。蔡其昌說，4個多月以來，他每天用堅定步伐和選民接觸，向市民訴說改變台中的理念，一步一腳印走到今天剩下最後4天，未來這幾天會一如往常，每天很堅定的持續最後幾天的行程。

媒體詢問蔡其昌，針對近期造勢活動傳出自來客高達8成的看法，蔡其昌表示，自來客的確非常多，無論是太原夜市或是清水運動場，都有很多年輕朋友、市民自動自發到造勢場合關心，代表市民的關注度已經回到政見，並期待台中可以選出新市長，讓台中更好。

蔡其昌表示，他若當選市長，會把青年事務統合在青年事務組內，包含4年蓋8000戶社會住宅、國中小營養午餐免費、將台中公園蓋得更多元豐富、設立更多公私立托嬰中心等。

蔡其昌說，每一座公園都應該建設親子廁所以及低矮的洗手台，也要持續設立更多臨時托嬰中心，讓年輕的父母有喘息空間；呼籲所有關心台中更好的年輕人「11月26日去投票」。

而針對媒體詢問是否會選前辭立法院副院長，蔡其昌表示，他已回應過很多次，黨中央也做了一些回答，不再做更多回應；媒體追問萬一選得不理想，會不會要交出立法院副院長的職務，蔡其昌則說「沒有選不好這件事」。