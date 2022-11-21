彰化銀行（2801）於21日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌說明第三季營運績效及業務重點。他表示，在積極增加存放款規模與調節投資部位，以及企金與海外業務成長帶動下，累計至今年前十月的合併稅前盈餘為110.40億元，每股稅前盈餘達1.04元，雙雙超越去年一整年水準，在內部營運策略以及外部環境的加乘之下，更進一步推升獲利，前三季利息淨收益較去年同期成長約21.51％。

彰銀表示，在持續擴增中小企業放款基磐，同時積極提高海外授信申貸量能下，核心業務穩健成長，放款量較去年同期成長7.84％，其中企金放款成長11.54％，海外放款成長18.66％。

另外，彰銀自去年年底起，全力布局外幣規模，外幣存款較去年大幅成長28.40％，除持續積極擴充美元資產，更強調著重資產品質與獲利性均衡發展。截至今年第三季為止，逾放比率已自去年底的0.33％下降至0.21％，覆蓋率提升至576.07％，資產品質明顯增強，對今年底的營運績效維持樂觀看法。

彰銀在會中提及聯準會及我國央行在12月份都還有一次理事會，預期聯準會將持續升息，而我國央行亦有跟進升息的可能，不過通膨與升息的壓力使全球貿易動能放緩，預計明年聯準會及我國央行的貨幣政策將趨緩，但整體來說，升息對推升銀行利差的效益應會延續到明年，未來彰銀將持續掌握市場動態，適時調整資產結構與業務推展策略，以因應瞬息萬變的金融環境。

彰銀在會中表示，在國內存放款業務策略將加強吸納臺外幣存款，並持續推動授信結構轉型，聚焦中小企業授信新戶及放款量的推展，掌握升息商機且善用SWAP及避險性商品，協助客戶減緩換匯風險。海外部分地區則因疫情緩和，經濟回溫，未來除持續均衡發展授信業務外，也會適度調整風險加權資產結構，確保獲利穩定成長。

展望明年，各國經濟活動在疫情後逐漸回復正常，企業放款亦能逐漸回復動能，彰銀除維持既有業務成長外，亦會加強優質客戶經營，持續提供多元且更貼近客戶需求的服務。

彰銀積極實踐企業永續，致力提升ESG執行成效，近期獲多項獎項，包括連續3年獲BSI永續韌性領航獎及榮獲本年度台灣永續能源研究基金會台灣永續投資獎項及企業永續報告類「金獎」、第11屆菁業獎「普惠金融推動獎」以及2022年卓越銀行評比非金控類別的「最佳綠色金融成就獎」及「最佳數位金融服務獎」，並獲入選「2022幸福企業」肯定。

另外，彰銀因應ESG國際發展趨勢，提供綠色金融及循環產業資金，並推出委請獨立第三方驗證之綠色存款及綠色放款專案，未來也期待與客戶結合ESG理念與核心業務，共同建立低碳社會的綠色經濟模式。