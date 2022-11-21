隨著疫情後旅遊復甦，持卡人出遊更需彈性變動與保障，Visa即日起為持卡人推出「旅行不便險權益」，僅需要使用Visa無限卡或特定涵蓋卡別（依發卡銀行涵蓋卡種）支付全額機票費用，持卡人即可享有因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮減、延期或錯過轉機時的意外保障，最高達新台幣31,000元。除持卡人本人，同行出遊的配偶與子女也享50％的全額旅遊保險福利的賠償限額保障。

根據Visa今年度旅遊調查報告顯示，43％的消費者表示預期在未來一年內到海外旅遊。消費者表示若有彈性的旅遊計畫和緊急取消方案（34％）、有新冠肺炎相關措施（33％），能幫助他們更安心出遊。此外，69％消費者表示有意願購買旅遊保險，相較於疫前的64％，成長幅度達5個百分點，反應了消費者在旅行保險的需求。

持卡人只需在事故發生當日起30日內提出申請，並符合保險規定，即可享有旅程取消、旅程縮短保險費用最高理賠新台幣31,000元，及超過四小時的旅行延誤及錯過轉接交通之補償金最高達新台幣3,100元。

若持卡人或其直系親屬因在行程期前確診新冠肺炎導致行程取消，或行程期間確診，需要提早返回境內而導致行程縮減，持卡人可針對行程和住宿費用退款，或理賠返回台灣必要的額外交通費用。

若持卡人與未滿15歲的未成年人士單獨出遊，並因疾病、傷害或身故無法繼續旅程，導致其同行未成年人士無人照料，持卡人可獲指定航空公司的經濟艙往返機票費用，以用於其他成年家人陪同該未成年人平安返程。

Visa旅行不便險權益，從2022年10月1日起至2023年9月30日止，保障包含旅程取消、旅程縮短、旅行延誤超過四小時、錯過轉接交通，優惠由Visa贊助並由AIG提供，在使用卡片購買前無需預先註冊。