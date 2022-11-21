台股大盤漲至半年線後反壓14,500點，陷入震盪整理，短線類股良性輪動，短均線維持多方排列，指數仍沿著上升趨勢線持續邁進，受到近期一波急漲，帶動台股基金亮眼表現，近一周計有9檔基金報酬皆超過4％，主要以中小型、一般型與科技型為主。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，台股接下來的觀盤重點為均線支撐是否有守，還需關注多位聯準會（Fed）官員發表演說及會議紀要發布，提股市進一步指引。觀察美國CPI及PPI數據低於市場預期，Fed在12月有望放緩升息，美股近期漲勢趨緩，台股短線急漲至半年線附近稍遇賣壓，震盪難免，在量能擴增下，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現。

近期通膨、戰爭、升息等利空逐漸淡化，電子產業庫存也持續消化中，雖然景氣正在下行階段，但利空逐漸出盡，明年展望樂觀的績優股將有表現機會。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，消費電子庫存去化問題仍在進行，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。傳產關注焦點鎖定在金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等族群。