在中美科技戰升級，以及國際地緣政治衝突升溫下，大陸工信部等三部門21日發布通知表示，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半徵收購置稅、新能源汽車免徵購置稅延續等優惠政策；同時強調要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高大飛機等技術的自主能力等。

新浪財經報導，大陸工信部21日刊登「關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知」表示，要加強關鍵原材料、關鍵軟體、核心基礎零部件、元器件供應保障和協同儲備，統籌推動汽車晶片推廣應用、技術攻關、產能提升等工作，進一步拓展供應通路。

該通知要求，要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高大飛機、航空發動機及燃氣輪機、船舶與海洋工程裝備、高端數控機床等重大技術裝備自主設計和系統集成能力。

通知強調，鼓勵和支持外資企業加大在大陸發展高新技術、中高端製造、傳統製造業轉型升級等領域的投資，支持外資企業在大陸設立研發中心和參與承擔國家科技計劃項目。

此外，要綜合運用信貸、債券、基金、保險、專項再貸款等各類金融工具，促進積體電路、新能源汽車、生物技術、高端裝備、綠色環保等重點產業的創新發展。