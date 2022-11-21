第1名為自強國小「萌萌與陶皂」，校貓「陶皂」個性溫和，是同學們的最佳玩伴。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處推廣校園犬貓，舉辦校園犬貓影片甄選活動，共13所學校報名，甄選結果由自強國小「萌萌愛陶皂」奪冠，第2名為中山國小「布丁」，第3名淡水商工校犬「巧克力」。「萌萌與陶皂」不僅廣受大小朋友喜愛，也相當受到評審青睞，獲得網路人氣與影片評選雙料冠軍，將在12月24日毛寶貝幸福聖誕趴舉行頒獎典禮。

第2名為中山國小校犬「布丁」，在課堂上陪同孩子學習。（圖／新北市動保處提供）

除了前3名得獎的校園犬貓外，坪林實中校犬「小黑」、輔仁大學校犬「雜摳」、碧華國中校貓「阿肥」、文聖國小校犬「小V」、五股國小校犬「旺柴」、水源國小校犬「糖糖」及文化國小校「OREO」也獲得佳作。動保處表示，辦理校園犬貓影片甄選活動，除了鼓勵飼養校園犬貓的學校，也將師生們與校園犬貓的美好互動讓大家看見，發掘更多動人的校園犬貓故事。

自強國小原本只飼養1隻校犬「萌萌」，去年聖誕節前夕校長室遮雨棚上出現一隻約1至2個月大幼貓，喜愛小動物的校長許以平為了救牠，特地打破遮雨棚，並讓牠留在校園內照顧，因此繼校犬「萌萌」後，校園內又多1隻校貓「陶皂」。

評審委員表示，自強國小安排萌萌與陶皂進行生命教育，並與學生互動，成為校園最溫暖畫面，且影片拍攝技巧成熟，開場以雞啼展開序幕，創意十足，呈現毛寶貝與學生互動超萌一面，完全展現出學校愛動物的特色。

第3名為淡水商工校犬「巧克力」，監督同學實習課有沒有認真學習。（圖／新北市動保處提供）

動保處表示，新北市持續推廣多元認養，目前共有50所學校95隻校園犬貓，藉由此次校園犬貓影片甄選活動，除了宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，更是最實際的生命教育，讓同學在校犬貓陪伴下，使動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園。