民進黨苗栗縣長候選人徐定禎被指與無黨候選人鍾東錦「系出同源」，雙方更因一封公開信隔空交火。對此，國民黨候選人謝福弘21日指出，鍾、徐根本是一丘之貉，如今因為選戰互揭瘡疤讓人看笑話，苗栗不需要派系勾結的領導人。

謝福弘表示，徐定禎與鍾東錦他們雙方的糾葛，到了要選舉才讓大家知道其實兩人原來是一丘之貉，徐、鍾平常互稱好兄弟、好朋友，到了選舉才反目成仇、互揭瘡疤，對苗栗選民而言，最能看清楚他們真實的面貌，如果這樣的人領導苗栗縣豈不是全台灣人都看笑話。

謝福弘說，苗栗縣民不想要黑金候選人，不想要勾結砂石業者，更不想要地方派系，這些都是讓民眾最厭惡的。苗栗需要清清白白、沒有派系勾結、沒有包袱的領導人，才能讓苗栗更進步。

謝福弘強調，他從來沒有和地方勢力有任何牽扯和利益輸送，相信選民有智慧做出最好的選擇，讓清白、正直的人選領導苗栗縣。