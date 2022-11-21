烘焙原料大廠南僑（1702）21日公布10月自結稅後純益1,225萬元，較去年同期大幅縮水83.9％，也比9月衰退73.4％，表現不如預期，換算單月每股純益僅0.05元，創今年獲利次低。

原本市場期待小麥、棕櫚油價格第二季底出現一波回檔，南僑經第三季庫存整理後，第四季獲利可望漸入佳境，可惜今天公告10月獲利又比9月倒退嚕，表現不如預期。

南僑總裁李勘文坦承，10月獲利成績確實不盡理想，主要原因還是在於高價原料庫存尚未耗用完，又碰到新台幣貶值，加劇原料成本壓力；二方面大陸疫情反反覆覆，整個供應鏈還是相當麻煩。

不過以南僑最大宗的原料棕櫚油為例，高價庫存大約會在11月全部消化完畢，12月成本壓力會大幅減輕。加上明年農曆年較早，落在1月，年前的採購旺季會從今年底提前發酵，預期南僑12月獲利可望有較明顯的改善。

受原料高漲及大陸疫情等雙面夾擊，南僑累積今年前十月自結稅後純益4.6億元，比去年同期縮水47.1％，換算每股純益1.85元。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公告10月歸屬母公司淨利為人民幣361.07萬元（約新台幣1,570萬元），較去年同期大幅縮水86.9％，比9月略增1.4％。上海南僑今年獲利衰退幅度大，公司說明，主要是受大陸部分區域疫情反覆，對公司銷售及利潤產生一定影響。

由於最近大陸北京、廣州等地又出現確診增加的情況，加上大陸官方仍然堅持動態清零的作法，各地零星封城頻傳，恐拖累大陸消費復甦，對於南僑不論在需求面或生產面，都持續埋下變數。